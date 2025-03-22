〈「『汚い』『うつる』とバイキン扱い」0歳で左目を摘出した女性を襲った“残酷なイジメ” それでも「親には言わない」と頑なだった切ない理由〉から続く福岡県に住む北條みすづさん（32）は、目のがんのため生後すぐに左目を摘出、右目の視力も「調子がいい日で0.02」と弱視で、最も重い1級の障害者手帳を持っている。【写真】大き目リボンにカラーのメガネをかけ「ひめかわファッション」で盲学校に通っていた北條さん思春