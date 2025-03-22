春夏のアクティビティに欠かせないスポーツサンダル。そんなスポーツサンダルの元祖とも言われるTevaより、新たな機能を搭載した「Hurricane Terra Dactyl（ハリケーンテラ ダクトル）」（1万780円）が登場しました。Tevaの大定番モデル「Hurricane XLT2」のソールをベースに、ブランド初のマグネットバックルを採用したワンタッチで簡単に着脱できる1足です。優れた速乾性と耐久性を備えた米国Unifi社のREPREVE100％再生ポリエス