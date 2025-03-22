お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（44）が21日、X（旧ツイッター）を更新し、コンビのYouTubeチャンネルで“今後の活動”を報告すると予告したことが、各方面から臆測を呼んだことを受け、改めて、声明を発表した。ローラ、本名を公表母の故郷で農業を学ぶ決意を宣言西野は「ご報告とお詫び」とのタイトルで、「一部報道にて“キングコング解散”との見出しが掲載され、多くの皆様にご心配とご迷惑をおかけいたしましたこ