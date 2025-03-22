女優観月ありさ（48）が22日までに更新された、夫で建築関連会社社長・青山光司氏のインスタグラムに登場。結婚10周年を祝うラブラブツーショットを披露した。青山氏は「結婚10周年、お互いの生まれ年ワインで乾杯。皆様のお陰であっという間。20周年に向けて頑張ります！！」と記述。テーブルの上に並んだケーキやワインを前に、笑顔で美月と並んでいる“美男美女夫婦”ショットを公開した。“幸せオーラ”が写真からただよってい