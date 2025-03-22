【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■38thシングルの表題曲「ネーブルオレンジ」のMVが、3月23日17時に公開されることも決定！ 乃木坂46が38thシングル「ネーブルオレンジ」（3月26日発売）に収録される初の6期生楽曲「タイムリミット片想い」のMVをオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。 矢田萌華がセンターを務める「タイムリミット片想い」。MVでは、フレッシュで爽やかな楽曲に合わせて、瑞々