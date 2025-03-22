【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「19歳でこの世界に入ったと同時に上京し、取り囲むすべてが変わった僕の内面を、良くも悪くも、とても個人的に生々しく綴りました」（池崎理人） INIがオフィシャルYouTubeチャンネルで展開しているメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、メンバーの池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）がプロデュースを手掛けた「UP TO TOKYO」が公開された。