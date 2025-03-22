――――――――――――――――――― 3月24日 (月) ―― ◆国内経済 ・「マイナ免許証」が運用開始 ・「新パスポート」が発給開始 ◆国際経済ｅｔｃ ★中国MLF（中期貸出制度）金利 ・ドイツ3月製造業PMI (17:30) ・ドイツ3月サービス業PMI (17:30) ・ユーロ圏3月製造業PMI