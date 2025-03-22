¥Ë¥³¡¼¥ëÉ×¿Í¤¬µ¢¹ñ¸å¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹ÆÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¡¢18¡¢19Æü¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥«¥Ö¥¹¤È¤Î³«Ëë¥·¥ê¡¼¥º¤ËÏ¢¾¡¤·¡¢µ¢¹ñ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤ªÅÚ»º¤òÊÆ¹ñ¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ó¥ºÊá¼ê¤Î°ì²È¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡È»×¤¤½Ð¤Î°ïÉÊ¡É¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÛ¸÷¤¢¤Õ¤ì¤ëÅ¡Âð¤Ç¡¢ÆüËÜÅÁÅý¤Î°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¾¯Ç¯¤¬¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇòÃÏ¤ËÍõ¿§¤ÎÀ÷¤á¤¬ÊÂ¤ó¤À¿Ó