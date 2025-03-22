「the PARKSIDE - Nanbu Fruit & Veggie Marche -」が、お花見やピクニックなどの行楽にぴったりなテイクアウトメニュー「お花見ピクニックセット」を2025年3月20日から販売開始しました。 the PARKSIDE  「the PARKSIDE - Nanbu Fruit & Veggie Marche -」が、お花見やピクニックなどの行楽にぴったりなテイクアウトメニュー「お花見ピクニックセット」を2025年3月20日から販売開始。また店内では、春を感