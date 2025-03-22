◇第97回選抜高校野球大会第5日1回戦高松商（香川） 2―8 早実（東京）（2025年3月22日甲子園）2年ぶり29回目出場の高松商（香川）は早実（東京）に2―8で敗れ、令和の選抜初勝利はならなかった。選抜では1924年（大13）第1回大会決勝（○2―0）以来101年ぶり、甲子園では1925年（大14）夏の決勝（○5―3）以来100年ぶりの名門校対決だったが、3度目で初黒星を喫した。先発右腕の末包旬（3年）が2回に2本の適時打を浴