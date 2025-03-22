アイドルグループ・乃木坂46元メンバーで女優の山下美月（25）が21日深夜、日本テレビ「バズリズム02」（金曜深夜1・44）に出演。推しのアーティストを明かした。「移動車の中で音楽を聴いてテンションを上げて現場に行きます」と山下。DREAMS COME TRUEのファンで「ドリカムさんの曲をめちゃくちゃ聴いてて。先日、ライブにも行かせていただいて」と回想。「仕事終わった時とかに『何度でも』とかを聴いて、泣きながら帰