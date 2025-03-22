◇第97回選抜高校野球大会第5日1回戦早実（東京） 8―2 高松商（香川）（2025年3月22日甲子園）8年ぶり22回目出場の早実（東京）が令和の選抜で初勝利を挙げた。1924年（大13）第1回大会決勝（●0―2）以来101年ぶりとなった名門校対決で、高松商（香川）に8―2で快勝。1925年（大14）夏の決勝でも敗れた（●3―5）相手に100年ぶり3度目の対戦で初勝利を記録し、広陵（広島）に次いで史上2校目となる大正・昭和・平成・