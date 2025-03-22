東武百貨店 池袋本店では3月27日(木)から4月1日(火)までの6日間、第15回「IKEBUKUROパン祭」を開催します。 東武百貨店 池袋本店 第15回「IKEBUKUROパン祭」 場所：東武百貨店 池袋本店 8階催事場(約180坪) 東武百貨店 池袋本店では3月27日(木)から4月1日(火)までの6日間、第15回「IKEBUKUROパン祭」を開催。初出店4店舗を含む全48店舗が集結。今回は、「チーズパン」「カレーパン」「たまごパン」をクローズア