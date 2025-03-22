第９７回選抜高校野球大会第５日の２２日、第１試合に登場した早稲田実（東京）のアルプス席では、三塁手の喜沢駿太選手の家族が大きくメガホンを振って、エールを送った。喜沢選手は栃木県小山市出身。母の倫子さん（４７）と姉（２０）は同校進学に合わせて都内のグラウンド近くに転居して生活をサポート。小山市に残った父の秀行さん（５６）も週末になると練習試合の観戦に訪れ、一緒に声援を送っている。倫子さんは当初