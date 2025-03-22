かつて日本で「長者番付」として広く知られた「高額納税者公示制度」は、2005年に廃止されました。それから20年が経過した今、制度の背景や影響を振り返りながら、特に著作権が相続財産としてどのように扱われているのでしょうか。本連載では、高額納税者公示制度廃止の背景や改正著作権法について、国際税務の専門家が解説します。高額納税者公示制度があったころ高額納税者を国民に広く公示する「高額納税者公示制度」は、一般に