高橋は昨季、開幕スタメンを飾った(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext背番号「3」の登場を心待ちにする竜党は多いはずだ。開幕まで1週間を切る中、中日・高橋周平の動向がなかなか聞こえてこない。ここまで一軍のオープン戦だけでなく、二軍の公式戦・教育リーグ含めて実戦出場は皆無。プロ14年目のシーズンは静かな形で幕を開けようとしている。【動画】中日・高橋周平が節目の1000試合出場を達成したシーン■昨オフはFA権を行使