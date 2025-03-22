歌舞伎に宝塚、ミュージカルにセリフ劇…観劇が趣味の人からは「神動画」とたたえられているものがある。福岡・博多座が製作した「検証動画シリーズ」だ。 【写真】まじか！前のめりになられるとこんなに見えないのか衝撃の検証動画 劇場に足を運んだことがある人ならば、前席の人が椅子の背もたれに背中を付けずに前のめりになられて、「ほとんど見えない！」となったことは一度や二度はではないだろう。観劇