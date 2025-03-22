資料 ２年ぶりに春の甲子園に出場した香川の高松商業は22日、第１回大会優勝時に決勝で戦った早稲田実業と初戦を戦いました。 ２回、相手のエースでキャプテンの中村にレフトオーバーの３ベースを浴び先制を許すと、５回までに５点を失います。 苦しい展開の高商は８回、２番小原、３番高藤、４番唐渡の３連打でついに得点を奪います。なおもノーアウト３塁１塁でしたが後続が続きません。 ９