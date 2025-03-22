3月20日深夜放送のテレビ東京系『お仕事search！それってグッジョブ』にて、かまいたち・濱家隆一が、かつて自動車教習所に通うのを辞めた理由を明かした。【関連】かまいたち濱家、ベロベロで訪れた行きつけ店での“やらかし”に大反省？「もう俺、お酒やめます」番組では今回、視聴者から寄せられた“職場で先輩から自分の実力に見合わない高い評価を受けて、プレッシャーを感じている”という相談を紹介。これに濱家は、「気持