リヴァプールのトレント・アレクサンダー・アーノルドが今シーズン限りで同クラブを退団する可能性が高くなったようだ。1998年10月生まれで現在26歳のアーノルドは、6歳で下部組織に入団して以降はリヴァプール一筋のキャリアを歩み、リヴァプールでUEFAチャンピオンズリーグ優勝1回（2018-19）とプレミアリーグ優勝1回（2019-20）を経験。ユルゲン・クロップ前監督のもとで不動の右サイドバックとして活躍した。アルネ・スロット