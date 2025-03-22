ルーキー和田陽希が22日の中京3RでJRA初勝利を挙げた。エコロスパーダ（牡3＝大久保）で鮮やかに差し切った。和田陽は「最高ですね。（同期の田山ジョッキーに）先に1勝されてしまって、悔しい気持ちはあるが、うれしいです。調教からいい動きで、返し馬もリズム良く走れていたので、自信を持って乗れました。外に抜け出してから風のように気持ち良かったです。何回も（勝利を）味わいたいです。（父に）感謝の気持ち、ありが