政治ジャーナリストの田崎史郎氏が２２日、「ウェークアップ」（日本テレビ系）に出演し、石破茂首相が新人議員に商品券を配布したことについてコメントした。田崎氏は「贈り物をするのは自民党の文化というより日本の文化。贈り物をすること自体は悪くない」と断ったうえで「なぜ１０万円なんですか？と。政治と金が問題になっている時になぜやるんですか。クリーンと言われてきた石破さんがなぜやるんですかと失望を招いてい