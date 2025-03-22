大人をお休みする日この記事の画像を見る平日20時30分。文月悠光の新詩集『大人をお休みする日』について話を聞くために、まだ賑わっているカフェで待ち合わせた。筆者の友人でもある文月に「この詩集をどのような人に読んでほしいですか？」と聞くと、文月はすこし考えて「自分と同世代から下の女性たちに届いたらいいなと思っていて。それって、現代詩の読者層とは違うんですよね。詩に偏見なく出会ってもらえたら、発見をして