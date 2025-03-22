ＡＫＢ４８の２０周年イヤー第１弾シングル「まさかのＣｏｎｆｓｓｓａｉｏｎ」（４月２日発売）で、グループ史上初の研究生としてセンターに抜てきされた八木愛月（やぎ・あづき）が２２日、二十歳の誕生日を迎え、サプライズでお祝いされた様子がグループ公式ＳＮＳで公開された。２０周年イヤーの２０２５年にちょうど節目の年を迎えた八木。「まさかのＣｏｎｆｓｓｓｉｏｎ」リリースに向けた取材の際、メンバーがサプライ