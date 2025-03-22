公共複合施設「益城町地域共生センター」の落成式でテープカットをする関係者＝22日午前、熊本県益城町2016年4月の熊本地震で震度7を2回観測した熊本県益城町で、公共複合施設「益城町地域共生センター」の落成式が22日、開かれた。センター完成で、町の公共施設の復旧工事は全て終了した。発電機やマンホールトイレを備え、災害時には対応の拠点となり、駐車場と広場を開放して約180台分の車中泊の避難者を受け入れる。町役場