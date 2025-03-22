【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場：東京ビッグサイト 東展示棟 3月22日より3月23日にかけて開催されるイベント「AnimeJapan 2025」にて「鬼滅の刃」の世界観を体験できるコーナーが、ufotableに設置されている。 今回設置されているのは、恋柱・甘露寺蜜璃と腕相撲ができる「体験！ 蜜璃とうでずもう対決」や「体験！ 伊之助の穴もぐり」、「体験！ 岩