今月２０日山形県小国町で、母親を刃物で脅迫したほか、父親を蹴るなどしたとして、今月２１日、無職の４４歳の男が傷害や暴力行為等処罰法違反で逮捕されました。 逮捕されたのは山形県小国町長沢に住む４４歳の無職の男です。 警察によりますと男は、今月２０日の午後５時３０分ごろ、自宅で７０代の父親の左太ももを足で蹴るなどしたほか、６０代の母親を刃物で脅迫し、顔を殴るなどした疑いがもたれています。 父と母は共に