◇プロ野球・オープン戦巨人6ー2ロッテ（21日、東京ドーム）3月8日のオリックス戦以来、5試合ぶりのヒットに恵まれた巨人の坂本勇人選手。この日は全体練習が行われる午後2時前には若手選手と早出練習で、バットを振りました。久々の1本に阿部慎之助監督は「志願して4打席立ちたいと言ってきたんでね。（中山）礼都があんだけ打ってるから、いい刺激になってやる気になっているんじゃない？」と語りました。中山選手は高卒5年目