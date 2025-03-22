きょう22日（土）からあす23日（日）は、西から東日本の広い範囲で快晴となりそうです。東北や北海道では、きょうは雨や雪の降る所が多いですが、あすは晴れる所が多くなるでしょう。きょう、あすともに気温は高くなり、最高気温が 20℃ を超える地域が多い見込みです。5月並みの気温となる地域もあり、薄手の上着でお出かけするのが良いでしょう。週明けも、木曜日ごろまでは暖かい日が続きますが、春は三寒四温なので再び気温が