【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場：東京ビッグサイト 東展示棟 3月22日より3月23日にかけて開催されるイベント「AnimeJapan 2025」にて、KADOKAWAは「【推しの子】」や「光が死んだ夏」、「Re:ゼロから始める異世界生活」、「メダリスト」のキャラクターたちが集まったサーカスをイメージしたブース「KADOKAWA ANIME CARNIVAL」を出展している。