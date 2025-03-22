【AnimeJapan 2025】 3月22日・23日 開催 会場：東京ビッグサイト 東展示棟 3月22日より3月23日にかけて開催されるイベント「AnimeJapan 2025」にて、クマ吉のグリーティングが集英社DeNAプロジェクツブースにて実施されている。 「ギャグマンガ日和」シリーズの「名探偵うさみちゃん」に登場し、様々な問題を起こすキャラクター。会場ではクマ吉の着