第１１管区海上保安本部（那覇市）によると、２２日午前２時４１分頃〜同４時１９分頃、沖縄県石垣市の尖閣諸島・南小島沖の領海に、中国海警局の船２隻が相次いで侵入した。前日にも海警船２隻が同諸島沖の領海に侵入しており、２２日午前９時現在、計４隻が領海を航行している。いずれも砲を搭載している。