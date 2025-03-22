＜大相撲三月場所＞◇十三日目◇21日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】16歳力士、衝撃の“腕力”で大逆転両腕を極められピンチに陥った16歳力士が、“極められたまま”豪快に投げ返して大逆転。予想外の衝撃的な結末に館内騒然となり、「おお強いじゃん！」「よく耐えた」と興奮の声が相次いだ。序二段六十五枚目・讃岐竜（音羽山）と序二段五十七枚目・薩摩翔（追手風）の一番。立ち合い手を出して勢いよく当たったのは16歳