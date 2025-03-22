停止線の「すごい手前」で止まるクルマ交差点で信号待ちする場合、手前に引かれた「停止線」を過ぎて停止してはいけません。一方で、「停止線のけっこう手前」で停止して信号待ちする人も多いようです。一体なぜなのでしょうか。画像はイメージ（画像：写真AC）。停止線は信号の手前だけでなく、一時停止が必要な場所にも設置されます。交差点などの安全を考慮して設置されているため、停止する場合はこの線を過ぎてはいけ