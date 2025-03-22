この漫画は、著者・岡田ももえ(@momoe_okada2)さんの知人・ふみさんが夫からの束縛に悩み、親友・ハナに相談するも、夫が自分の不倫を隠すためにハナや部下を利用していたことが発覚し、離婚するまでを描いています。ある日、ふみさんが職場で疲れた様子を見せていたので、部下の緑之くんから体調を心配されました。緑之くんの思いやりが現在の異常さを余計に際立たせて…。『束縛夫の真相を暴く話』第14話をごらんください。