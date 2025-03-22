TBSで3月29日17時40分から今田耕司と島崎和歌子がMCを務める『オールスター感謝祭'25春』が放送される。このたび新たな出演者が発表された。上段左から平岡祐太、稲垣吾郎、市村正親下段左から西野七瀬、高橋文哉、水上恒司、高石あかり67回目にして史上初6時間超えの生放送となる今回も、豪華俳優陣＆人気芸能人、さらには話題のスポーツ選手らが集結し、さまざまな企画に挑戦する。 このたび、舞台『ハリー・ポッターと呪いの