多忙な平蔵本稿では、長谷川平蔵の犯罪捜査と高い検挙率の秘密について、前編・後編に分けて説明します。ご存じ、『鬼平犯科帳』で有名な「鬼平」こと長谷川平蔵は、火付盗賊改と人足寄場という2つの加役を担っていました。※関連記事：世界初の画期的な試み！江戸時代、鬼平・長谷川平蔵は犯罪者の更生施設「人足寄場」も設立していた！【前編】戒行寺の長谷川平蔵供養碑激務である火盗改の仕事との両立が、心身ともに厳しいもの