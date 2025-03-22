【新華社ハルビン3月22日】中国最大の穀物生産地である黒竜江省で最近、春の耕作に向けた準備が本格化している。同省の農業企業、黒竜江北大荒農業友誼分公司は、集中水稲育苗ハウス1万668棟の雪かき作業とプラスチックフィルムの被覆作業が全て終了した。水稲の育苗ハウスでは、土壌整備、育苗トレーの設置、覆土作業が段取り良く進められ、無人農機具のシステムメンテナンス、気象モニタリング、種子の発芽率テストもスムーズ