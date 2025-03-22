このお話は、著者・ほや助(@hoyahoyasuke)さんの実際の体験談にフェイクを入れて描かれています。大学生だったほや助さんがドラッグストアでアルバイトをしたいたころ、ある男性客に執拗に付きまとわれます。店長に頼まれた「倉庫の整理」を1人で行っていたほや助さん。1人気楽に作業を続けていると…？『お客様はストーカー』第6話をごらんください。 ©hoyahoyasuke ©hoyahoyasuke