義満のさらなる介入と明との関係【前編】では足利義満による「天皇無力化計画」の初期の動きについて説明しました。足利義満の容赦ない「皇位簒奪計画」…義満と天皇の権威の壮絶なるせめぎ合いとその結末【前編】【後編】では皇位簒奪の具体的な展開と、その後の天皇の権威の復活について見ていきましょう。武家政権が成立する前には、天皇の権限は政治・経済・軍事・外交・裁判など広範に及んでいました。その中でも改元・祭祀・