女性歌手グループ「太陽とシスコムーン」が、2025年3月13日に公式Xを更新。メンバーの稲葉貴子（あつこ）さん（51）の誕生日を祝った。25周年コンサート完走「つんくさんに大きな大きな感謝を」「太陽とシスコムーン」は、オーディション番組「ASAYAN」（テレビ東京系）出身で、つんく♂さんプロデュースにより1999年にデビューした。 2000年10月に解散したが、デビュー10周年、20周年や、メンバーの信田美帆さん（52）が50歳とな