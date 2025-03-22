平日は増発も。昼間時間帯の運転パターンが大幅に変化京阪電鉄は2025年3月22日（土）にダイヤ変更を実施。今回のダイヤ変更では、昼間時間帯の運転パターンが大きく変化します。京阪8000系（画像：写真AC）これまで京阪本線の昼間時間帯は、各列車種別が15分間隔で運転されていましたが、ダイヤ変更後は約12分間隔に。淀屋橋・中之島〜萱島間では、昼間・夜間時間帯に「普通」が4両編成を主体とした運転になるほか、朝夕ラッ