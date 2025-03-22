「AnimeJapan 2025」にて、3月22日に「Netflixスペシャルステージ」が開催され、今年のNetflixのアニメ作品情報が一挙解禁された。【動画】2025年Netflix注目作のアニメラインナップ特別映像■『ムーンライズ』4月10日世界独占配信小説家・脚本家の冲方丁（『天地明察』／｢蒼穹のファフナー』『PSYCHO-PASS サイコパス』シリーズ構成・脚本）が原作、漫画家の荒川弘（『鋼の錬金術師』『銀の匙 Silver Spoon』）がキャラクター