報道陣に事前公開された「シャオミストア」＝19日、さいたま市中国スマートフォン大手、小米科技（シャオミ）は22日、日本初の常設店「シャオミストア」をさいたま市の「イオンモール浦和美園」にオープンした。店舗で高価格帯のスマホや家電を試してもらい、販売の増加につなげる考えだ。年内に5〜10店舗の出店を目指す。開店前には100人以上の行列ができた。式典では、シャオミで東アジア地域を担当する李剛健ゼネラルマ