意識的な集中に頼らず、自然と本の世界に引き込まれていく状態を作り出す読書法である「没入読書」。そのメリットは単に本の内容を理解するだけにとどまらない。前編、「人生が激変する『没入読書』…年間3000冊以上を読破する読書家が読書法」で紹介した「集中力・フロー状態の獲得」「疑似体験の喜び」「認知力の向上」に続いて、７つのメリットのうち残り４つを解説する。 【画像】年間3000冊以上読破する読書家の渡邊康