ファミレス業界の”脱ファミリー化”「ファミレス」はもはや、″古い″業態になりつつあるのかもしれない。FRIDAY記者がそう感じたのは、都内の商業施設内にある『むさしの森珈琲』を訪れた時のことだった。休日の昼時を迎えた木目調の店内は、買い物に訪れたカップルや学生で大盛況。各々が『″むさしの森珈琲特製″ふわっとろパンケーキ』（748円）などのスイーツと、コーヒーを楽しみながらのんびりと過ごしている。カフェであ