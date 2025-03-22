大人気アニメ『魔法少女リリカルなのは』シリーズの完全新作テレビアニメ『魔法少女リリカルなのは EXCEEDS Gun Blaze Vengeance』のティザービジュアル・スタッフ情報が公開された。2018年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは Detonation』から7年ぶりとなる完全新作テレビアニメーション企画となる。【画像】完全新作！「魔法少女リリカルなのは EXCEEDS」イラスト公開されたティザービジュアルは、シリーズの主人公、高町