大ヒット中の『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』（著：三宅香帆、集英社新書）が描いているように、忙しさやスマホ依存などで、かつてのように本が読めなくなっている人は少なくない。単そんな人におすすめしたいのが「没入読書」という読書法だ。意志力や意識的な集中に頼らず、自然と本の世界に引き込まれていく状態に。どんな状態になり、どんなメリットがあるのだろうか。年間3000冊以上読破する読書家の渡邊康弘さんの