球春到来とともに、センバツ（選抜高等学校野球大会〈春の甲子園〉）の戦いが始まった。一般的に、センバツは夏の前哨戦のようなイメージを持たれがちだが、意外にもこの２つの大会では求められるものが大きく違う。過去出場校のチーム傾向から今春の戦いを占う。 【画像】高崎市役所を訪問した昨年のセンバツの覇者、健大高崎野球部 ポテンシャルも大事だが… 球児たちはこの冬、厳しいトレーニングで技術の