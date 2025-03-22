かつて庶民の味方だった牛丼も、近年は未曾有の円安、材料・光熱費やコメ価格の高騰により、続々と値上がりしている。先日にはすき家がこの1年で3回目の値上げを行い、吉野家・松屋と合わせた大手牛丼チェーン3社は、並盛でも400円台半ば～後半と「ワンコイン」は目前だ。そんななか、みそ汁付きで390円という価格を維持するのが、かつて「牛丼太郎」の名で都内を中心に十数店舗を展開していた「丼太郎」だ。 【画像